HBL》高國豪一人難敵眾拳 南山八強全勝

松山高國豪。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕當HBL男、女組4強全數出爐，今晚備受球迷期待的「雙山大戰」南山高中與松山高中於新莊體育館壓軸登場，吸引爆滿的球迷前來觀戰，南山隊長李家慷、吳沛嘉、陳又瑋合力貢獻51分，率隊以73：65勝出，也讓松山一哥高國豪22分成為一場空。

本季曾拉出13連勝的「綠色神盾」松山，昨日意外遭能仁家商逆轉，吞下本季首敗；衛冕軍南山則先後在預賽、複賽不敵能仁，8強賽則展現衛冕企圖心，以6連勝強碰綠色神盾，同時也是雙方自上屆總冠軍戰後，首度在HBL舞台正面對決。

兩軍開戰即你來我往，互不相讓，即便松山在首節取得領先，但南山隊長李家慷在第二節終了前，飆進一記「Logo Shot」，率隊在半場取得37：33領先。

易籃後，雙方繼續激戰，直到兩軍戰成44：44平手之際，南山陳又瑋、李家慷與吳念哲接連得分，幫助球隊前三節打完仍保有51：44領先。第四節南山頻頻得分，松山則是屢攻不下，即便綠衫軍主帥黃萬隆因對裁判哨音不滿，大動肝火，吞下一次技術犯規，此舉仍無力激發子弟兵戰力，讓南山以7連勝並以首名之姿晉級。

南山高二中鋒吳沛嘉此役企圖心極佳，繳出16分、10籃板與4阻攻，李家慷攻下全隊最高的20分，陳又瑋15分、11籃板「雙十」成績單，3人齊心擋住對手。松山全看高國豪一人的表現，他攻下22分與7籃板，其餘隊友皆無法支援火力，在8強苦吞2連敗。

男、女四強對戰組合全出爐 三月初開打

本屆HBL最終4強大戰將在3月4日於台北小巨蛋進行，南山將碰上本季已交手3回合的能仁家商；松山則要與高苑工商上演「南北綠衫軍」大戰。女子組部分，普門高中迎戰吊車尾晉級的南山高中；滬江高中強碰永仁高中。

至於球迷最關心的決賽門票，25日早上9點在KKTIX網站領取3月4日門票；26日早上9點於KKTIX網站索取3月5日票券。

南山李家慷。（資料照，記者林正堃攝）

南山黃建智籃下搶球。（記者林正堃攝）

南山陳又瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

南山吳沛嘉與松山林正爭搶籃板球。（記者林正堃攝）

松山章賀切入籃下出手。（記者林正堃攝）