SBL》林書緯趕場出席活動 見球迷忘卻疲憊

林書緯跟小球迷互動。（adidas提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕SBL本周移師高雄進行賽事，藉此機會adidas特別邀請富邦勇士隊明星後衛林書緯到大魯閣草衙道進行球迷見面會，甫於1月SBL明星賽中奪得技術挑戰賽冠軍的林書緯，於見面會中與球迷進行多項籃球技術挑戰，展現新科冠軍的堅強實力，現場吸引許多民眾與球迷熱情參與，場面熱鬧。

第一次受邀至大魯閣草衙道，林書緯表示很開心有機會與球迷近距離接觸，並對商場設備之完善感到驚艷，希望有機會能多來逛街跟打籃球。雖然稍早才剛打完一場SBL比賽。但高雄民眾的熱情仍讓他忘卻比賽的疲勞。

林書緯更與現場三位幸運球迷進行投籃與技術挑戰賽等PK互動，表現明星後衛的魅力，並大方送出最新Dame 3籃球鞋給挑戰成功的球迷。

活動最後，林書緯到adidas 享通大魯閣門市擔任一日店長，為現場消費者進行結帳與簽名合照等互動﹐球迷反應熱烈。

林書緯擔任一日店長，幫小球迷結帳。（adidas提供）