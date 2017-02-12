高球》第5屆日本職業高球名人堂 陳清水、涂阿玉入選

〔體育中心／綜合報導〕第5屆日本職業高爾夫球名人堂名單日前公布，一共有6名球員入選，其中包括台灣已故選手陳清水（傳奇部門），以及現年62歲的涂阿玉（退休球員部門）。

陳清水年輕時在淡水當球童，1927年前往神奈川縣程谷鄉村俱樂部學球，在淺見綠藏的門下學了7個月，最後成為職業球員。1934年，陳清水贏得日本關東職業高爾夫賽冠軍（總共3次），3年後更贏得日本公開賽。除此之外，他也在1942年與1953年2度贏得日本PGA錦標賽。1935年，陳清水與5名日本選手一起參加美國公開賽，並獲得45名，隔年再度參賽獲得並列20名。陳清水在1994年過世，享壽83歲。

出生於1954年的涂阿玉，在1973年以業餘身份角逐女子日巡賽，並在清元登子之後獲得該屆亞軍。1974年，涂阿玉轉為職業球員，並在同一年的東海精英賽得到生涯首勝。1982年到1986年間，涂阿玉贏得41場比賽，連續5年獲得獎金王。

涂阿玉戰績輝煌，加上1989年與1991年，她7度獲得獎金王，在女子日巡賽總共贏得69場比賽，最後她成為日本球界唯一來自國外的永久種子球員。

涂阿玉（右）。（資料照，記者趙新天攝）

陳清水。（取自台灣數位高爾夫文物館網）