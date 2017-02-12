經典賽》僅徵召1位大聯盟球員 南韓強打認為問題不大
2017/02/12 23:12
吳昇桓。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，南韓隊此次徵召不順，僅徵召到吳昇桓1位大聯盟球員，其餘成員皆為韓職球員。不過曾效力過日職羅德隊的韓華鷹隊強打金泰均認為，這不是太大的問題，對球隊有信心。
《Korea Times》報導，金泰均說，「民眾很失望球隊中沒有大聯盟打者，但我認為這不是太大的問題。」他表示，這個球隊中有很多優秀的球員，每個人都很努力，「我們身為國家隊的一員感到自豪。」
南韓隊此次徵召不順，金賢洙、秋信守因為美職球團不放人而無法參賽，姜正浩則因酒駕肇逃被除名，連續4屆參賽的吳昇桓是唯一大聯盟現役球員。
談到這次的徵召，南韓隊總教練金寅植表示，選出這28人名單的過程真的很艱難，「我感到壓力嗎？是的，當然，因為經典賽是個大事，第一屆跟第二屆經典賽的陣容也不完美，遇到同樣的問題（指徵召）。」他說，目前把這些事情拋諸腦後，專心球隊訓練以及如何去贏得比賽。
金泰均。（資料照，記者羅沛德攝）
金寅植。（資料照，記者石毓琪攝）
相關新聞
- 經典賽》台灣隊赴澳移訓熱身賽 明陳冠宇先發
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊再戰2場 16日返台
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊且戰且走 盼能打滿5場
- 經典賽》2年前還是建築工人 軟銀洋投今成委內瑞拉國手
- 兩支台灣隊 中信、富邦最給力
推薦新聞
-
MLB》剛簽大約卻出車禍 勇士工具人估缺席3至5個月2017/02/12 21:31
-
田徑》奧運在內5獎牌取消 俄國女將仍禁賽4年2017/02/12 21:02
-
聯邦盃》阿莎蓮卡不在 白俄羅斯主場爆冷勝荷蘭2017/02/12 20:41
-
HBL》高苑田浩、陳郁仁齊飆三分 能仁晉級喜悅全消2017/02/12 20:10
-
SBL Live》周儀翔飆24分 助達欣延長賽擊敗璞園2017/02/12 19:40