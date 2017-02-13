MLB》爭取穩定出賽 紅人老將轉效斧頭幫
2017/02/13 09:31
菲力普斯改披勇士戰袍。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士內野布陣再變動，季後簽下的工具人羅德里奎茲（Sean Rodriguez）車禍傷及左肩恐需動刀，勇士今火速打包兩名投手送往紅人，換來老將二壘手菲力普斯（Brandon Phillips）填補空缺。
儘管菲力普斯曾於上季末傷到左手，但勇士在評估羅德里奎茲的傷勢後，決定延攬這位35歲老將入陣，希望借助菲力普斯4屆金手套獎的功力鞏固防線。
大聯盟官網指出，菲力普斯曾於去年行使不得交易條款，並拒絕至少一次改當勇士的可能交易，但由於紅人傾向讓年輕的佩拉薩（Jose Peraza）成為主戰二壘手，促使菲力普斯同意交易，以獲得穩定出賽時間。
勇士尚未表明羅德里奎茲須接受手術，但知名記者羅森索（Ken Rosenthal）透露羅德里奎茲可能得動刀，預計將缺陣3到5個月。
羅德里奎茲因傷恐須動刀。（資料照，美聯社）
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