MLB》光芒撿便宜！簽洋基163公里棄將

艾歐瓦迪。（資料照，USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕即使目前處於術後恢復，今年球季無法出賽，光芒以1年200萬附帶2018選擇權簽下火球男艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）。

將滿27歲的艾歐瓦迪在去年8月手肘受傷，之後動韌帶重建手術（Tommy John），預估今年球季難復出，前2年效力洋基，2015年拿下生涯最多14勝，去年24場出賽（21先發）則有9勝8敗、防禦率4.76，屬於速球派投手的他，均速高達97英哩（約156.1公里），更曾飆出101.6英哩（約163.5公里）火球。

艾歐瓦迪並非光芒簽下的第一位傷兵球員，不久前光芒簽下捕手拉莫斯（Wilson Ramos），也因右膝撕裂傷，預計6月才能出賽。