NBA》拓荒者好爽 網羅潛力長人後今年首輪還能選3個

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今天將隊上先發中鋒小普朗利（Mason Plumlee）和一個2018二輪選秀權交易至金塊，換回潛力長人諾基奇（Jusuf Nurkic）外加今年的首輪選秀權。

如此一來拓荒者今年就擁有3個首輪選秀權，雖然他們的團隊薪資高居聯盟第三，但若能在選秀會上做出不錯的補強，仍有機會重返強權之林。

諾基奇今年22歲即展現出優秀的禁區天賦，3年生涯平均只有17分鐘的上場時間，就能繳出7.5分、5.9籃板與1.1阻攻的成績。小普朗利今年26歲，夏天將成為受限制自由球員，很可能會被其他球隊開出高價網羅，因此拓荒者將他交易出去也能降低團隊薪資的壓力。

金塊在確定以中鋒約基奇（Nikola Jokic）做為重建核心後，其優秀的進攻、傳球能力可望在小普朗利來到後更加釋放，表現也備受期待。

小普朗利改當金塊。（美聯社）

諾基奇前往拓荒者。（美聯社）