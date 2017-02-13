MLB》瘦身拒當薪水小偷 功夫熊貓拚紅襪先發三壘
2017/02/13 09:35
Here's Pablo Sandoval taking a few swings #RedSox pic.twitter.com/ixvdQzgRqH— Pete Abraham （@PeteAbe） February 9, 2017
〔體育中心／綜合報導〕紅襪「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）去年因傷只出賽3場，在冬季致力於復健和瘦身後，也提早投入訓練，一拚新球季強勢回歸。
大聯盟春訓在即，隨著大物新秀孟卡達（Yoan Moncada）和蕭（Travis Shaw）被交易，山度瓦無疑是外界看好的開幕戰先發三壘人選，對此，紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）不全然這麼想，他表示，對山度瓦沒有特別待遇，「Pablo投注很大的心力在雕塑自己的身材，但重要的是他在球場上的貢獻，我們希望他能恢復到簽約前的水準。」
山瓦度2014年11月和紅襪簽下5年9500萬美元（約新台幣30.6億元）的大約，從巨人來到紅襪的第1年成績下滑，第2年又因傷報銷，但相較工具人霍爾特（Brock Holt），法瑞爾認為山瓦度在三壘的效率還是最大的，「他沒有失去他的球技，他有強烈的動機回歸，我相信他依然是有生產力的球員。」
「功夫熊貓」山瓦度。（資料照，美聯社）
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