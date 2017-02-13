NBA》甜瓜總得分超越「惡漢」 率尼克擊退馬刺

安東尼攻下25分，率尼克以94：90擊退馬刺。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今日在主場迎戰馬刺，上半場原本還落後對手6分，但下半場尼克急起直追，並以成功的防守鎖住馬刺攻勢，讓馬刺在第三節僅得17分，終場尼克以94：90逆轉馬刺。

尼克逆轉的一大功臣非「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）莫屬，他在上半場僅得4分，但他下半場一舉攻下21分，拿下全隊最高25分，外帶7籃板。而本場比賽過後，甜瓜的生涯總得分累積至23775分，超越「惡漢」巴克利（Charles Barkley），成為NBA得分榜第25名的球員。

而尼克的命中率也都高於馬刺，全隊三分球14投9中，命中率高達64.3%。羅斯（Derrick Rose）貢獻18分，新秀赫南高梅茲（Willy Hernangomez）也進帳12分、9籃板。此役尼克中止4連敗，目前在東部排名第12。

而馬刺方面，僅有雷納德（Kawhi Leonard）表現較為出色，他砍下全場最高36分，並有9籃板。艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）則挹注15分、10籃板。