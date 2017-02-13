NBA》滿場球迷怒噓KD 格林：球迷就像前女友

杜蘭特（左）與格林（右）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「前雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）本季轉戰勇士後，在昨天首度造訪效力9年的前東家雷霆主場。只要杜蘭特一拿到球，現場就會充滿雷霆球迷的噓聲。對此隊友格林（Draymond Green）在賽後表示，球迷就像是杜蘭特的「前女友」。

格林認為球迷總有一天會感謝杜蘭特的付出，但現在他們就像是剛分手的前女友一樣。「分手後第一次見面，前女友總會想辦法讓你覺得你不該離開她，就跟這情況一樣。但我認為當時間過去，這個傷口會慢慢癒合。」

格林還表示，對杜蘭特講垃圾話對他反而是種激勵。「對手可能想要藉由垃圾話來激怒杜蘭特，但這用錯方法了，這只會喚起他心中的野獸，而且沒有很多人能夠阻止這頭野獸。」

而杜蘭特也真如格林所言，昨日他攻下34分外帶9籃板，在本季與雷霆交手的三場比賽，杜蘭特都拿超過30分，面對前東家一點也不留情。