NBA》填補加索缺口 馬刺簽下二連霸中鋒

2017/02/13 12:21

馬刺簽下安東尼（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天宣佈續約前熱火冠軍中鋒安東尼（Joel Anthony），補強板凳深度。

安東尼曾在熱火效力7個球季，並隨隊在2011-2013締造二連霸，2013-14球季離開熱火後展開浪人生涯，效力過塞爾提克與活塞，本季初一度被馬刺釋出，但隨老將加索（Pau Gasol）季中受傷，馬刺再用10天短約將安東尼簽回，並在第2份短約到期後開出整季的保障合約。

34歲的安東尼本季出賽8場，平均有1.5分、1.8籃板以及62.5％的命中率。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.