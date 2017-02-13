NBA》填補加索缺口 馬刺簽下二連霸中鋒

馬刺簽下安東尼（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天宣佈續約前熱火冠軍中鋒安東尼（Joel Anthony），補強板凳深度。

安東尼曾在熱火效力7個球季，並隨隊在2011-2013締造二連霸，2013-14球季離開熱火後展開浪人生涯，效力過塞爾提克與活塞，本季初一度被馬刺釋出，但隨老將加索（Pau Gasol）季中受傷，馬刺再用10天短約將安東尼簽回，並在第2份短約到期後開出整季的保障合約。

34歲的安東尼本季出賽8場，平均有1.5分、1.8籃板以及62.5％的命中率。