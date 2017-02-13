NBA》對抗紐約暴風雪 林書豪吃鍋祛寒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紐約最近受到暴風雪影響天氣寒冷，今天的氣溫更是在攝氏5度以下，台裔球星林書豪先前不但貼出在雪地裡投籃的影片，今天更吃起火鍋大餐，並自拍影片與球迷分享。

林書豪說：「今天非常冷所以我就是想吃一些火鍋！」，不過許多球迷貼心提醒豪哥：「喜歡吃火鍋可以，但在場上千萬別被對手打火鍋！」

籃網日前表示林書豪的傷勢雖有進展，但暫時還不會公布其復出時間表，研判球迷可能要等到明星賽過後，最快3月就有機會再看到林書豪上場打球。