NBA》對抗紐約暴風雪 林書豪吃鍋祛寒（影音）
2017/02/13 09:32
〔體育中心／綜合報導〕紐約最近受到暴風雪影響天氣寒冷，今天的氣溫更是在攝氏5度以下，台裔球星林書豪先前不但貼出在雪地裡投籃的影片，今天更吃起火鍋大餐，並自拍影片與球迷分享。
林書豪說：「今天非常冷所以我就是想吃一些火鍋！」，不過許多球迷貼心提醒豪哥：「喜歡吃火鍋可以，但在場上千萬別被對手打火鍋！」
籃網日前表示林書豪的傷勢雖有進展，但暫時還不會公布其復出時間表，研判球迷可能要等到明星賽過後，最快3月就有機會再看到林書豪上場打球。
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