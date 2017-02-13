NBA》修督欸丟！杜蘭特吃晚餐時竟巧遇魏少

隨著杜蘭特（左）轉隊勇士，屢屢和雷霆、魏斯布魯克交手都形成話題。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特昨回到雷霆主場，無視球迷噓聲，飆出勇士全隊最高34分踢館成功，他和前隊友魏斯布魯克、羅柏森的口角衝突也再次掀起話題，結束比賽後杜蘭特和魏少竟又「狹路相逢」，不約而同到同家餐廳吃飯。

據《ESPN》報導，早在作客雷霆主場前三至四週，杜蘭特即有意包場，帶勇士隊友到奧克拉荷馬市一間牛排餐廳用餐，被老闆奧斯本拒絕，「我想了想還是和他說『不』，因為賽後有幾位雷霆球員也要到我這裡用餐，如果讓勇士包場，對雷霆球員、球迷不公平。」

奧斯本表示，杜蘭特在轉隊勇士前常常在賽後到此用餐，以前他也有自己一間專屬包廂，上季雷霆和勇士季後賽期間，勇士曾想預約，奧斯本還因此和杜蘭特「報備」，「我還和杜蘭特說過『勇士想在這裡訂位，但我跟他們說我不會讓他們訂。』」奧斯本指出，一場包場費約在3萬至3萬5美元（約新台幣92萬至107萬）之間。

如今杜蘭特換了球隊也換了身分，即使訂位遭拒，杜蘭特仍帶了幾名隊友用餐。無獨有偶的是這間同樣是「魏少愛店」，當晚魏斯布魯克也到場吃飯，不過兩人坐在不同區，也沒有互動。

Kevin Durant is eating dinner at Mahogany after all. pic.twitter.com/c6zeZECEjd — Ramona Shelburne （@ramonashelburne） February 12, 2017