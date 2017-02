NBA》修督欸丟！杜蘭特吃晚餐時竟巧遇魏少

隨著杜蘭特(左)轉隊勇士,屢屢和雷霆、魏斯布魯克交手都形成話題。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕杜蘭特昨回到雷霆主場,無視球迷噓聲,飆出勇士全隊最高34分踢館成功,他和前隊友魏斯布魯克、羅柏森的口角衝突也再次掀起話題,結束比賽後杜蘭特和魏少竟又「狹路相逢」,不約而同到同家餐廳吃飯。

據《ESPN》報導,早在作客雷霆主場前三至四週,杜蘭特即有意包場,帶勇士隊友到奧克拉荷馬市一間牛排餐廳用餐,被老闆奧斯本拒絕,「我想了想還是和他說『不』,因為賽後有幾位雷霆球員也要到我這裡用餐,如果讓勇士包場,對雷霆球員、球迷不公平。」

奧斯本表示,杜蘭特在轉隊勇士前常常在賽後到此用餐,以前他也有自己一間專屬包廂,上季雷霆和勇士季後賽期間,勇士曾想預約,奧斯本還因此和杜蘭特「報備」,「我還和杜蘭特說過『勇士想在這裡訂位,但我跟他們說我不會讓他們訂。』」奧斯本指出,一場包場費約在3萬至3萬5美元(約新台幣92萬至107萬)之間。

如今杜蘭特換了球隊也換了身分,即使訂位遭拒,杜蘭特仍帶了幾名隊友用餐。無獨有偶的是這間同樣是「魏少愛店」,當晚魏斯布魯克也到場吃飯,不過兩人坐在不同區,也沒有互動。

Kevin Durant is eating dinner at Mahogany after all. pic.twitter.com/c6zeZECEjd