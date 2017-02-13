羅德女孩高超舞技 Lamigirls看到下巴都掉了

羅德女孩秀空翻等高難度動作 讓Lamigirls驚呼連連。 （資料照，記者林正堃攝）





〔即時新聞／綜合報導〕Lamigo桃猿昨雖以1：13慘敗給千葉羅德，但場邊精彩的表演依然吸睛，隨隊到石垣島的人氣啦啦隊LamiGirls和羅德啦啦隊一同表演，不僅切磋舞技，也加深友誼。其中以競技啦啦風格聞名的羅德啦啦隊M Splash表演側空翻等高難度動作，則是讓Lamigirls吃驚連連。

據《東森新聞雲》報導，這次在石垣島舉行的「亞洲門戶交流賽」，LamiGirls成員共有小喵、Eli、Mia、咪雅、小鹿以及Youna等6人隨隊前往，其中只有小鹿是第二次來石垣島，出發之前也跟團員分享經驗，她表示，「石垣島不僅有好風景及美食，M Splash的舞蹈更是厲害」。另外也開心的說，「這次來，對方啦啦隊還有人認出我，很感動」。

第一次來石垣島的Eli，則對羅德啦啦隊的禮貌印象深刻，還有啦啦隊空翻、側翻等高技巧的表演，也讓她吃驚的直呼，「下巴都掉了」。