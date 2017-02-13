NBA》公牛主力缺陣 遭灰狼痛宰大輸28分

灰狼今日大勝公牛28分，以117：89擊退對手。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公牛兩大主力巴特勒（Jimmy Butler）以及魏德（Dwyane Wade）今日都因傷缺陣，缺少領導者，公牛作客灰狼主場一路被壓著打，終場公牛以89：117慘敗灰狼，大輸對手28分。

公牛首節就打得不順利，僅拿下17分，出手命中率41.7%也低於灰狼的54.3%。而球員部分，羅培茲（Robin Lopez）進帳10分、4籃板，卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）則挹注12分、6助攻。公牛吞下近期三連敗，目前在東部排名第7。

而灰狼盧比歐（Ricky Rubio）首節就攻下9分4助攻，奠定球隊獲勝基礎，他全場拿下17分11助攻。威金斯（Andrew Wiggins）攻下全場最高27分，湯斯（Karl-Anthony Towns）挹注22分、7籃板，簡恩（Gorgui Dieng）也有10分、13籃板的進帳。灰狼目前在西部排名第13，與第8名的金塊還有3.5場勝差。