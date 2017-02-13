NBA》暴龍功虧一簣 末節遭活塞逆轉吞敗

活塞終場以102：101險勝暴龍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今日在主場坐鎮，迎戰東部老八活塞，但卻慘遭逆轉。前三節打完，暴龍原先還有16分的領先，但活塞在決勝節努力追分，在比賽剩13秒時，活塞後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）砍進一顆三分彈，成功超前暴龍，終場暴龍以101：102飲恨敗給活塞。

在第四節初，活塞就打出一波9：0的攻勢，慢慢縮小比分，再加上暴龍最後屢投不進，只能將勝利拱手讓人。而活塞目前與公牛並列東部第7，暴龍則是維持東部第4。

此役活塞共有6名球員得分破十，替補的T.哈里斯（Tobias Harris）攻下全隊最高24分，中鋒卓蒙德（Andre Drummond）則有10分18籃板的雙十數據，這是他本季第36次拿下雙十。卡德威爾波普挹注21分，而他三分球12投僅2中，但卻在關鍵時刻派上用場。

而暴龍部分，德羅森（DeMar DeRozan）砍下26分，羅利（Kyle Lowry）則有15分6籃板，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也貢獻17分、9籃板。