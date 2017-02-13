NBA》龍心大悅！詹皇開金口要騎士續約D.威廉斯

D.威廉斯的加盟，讓詹皇龍心大悅。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕2011選秀榜眼D.威廉斯（Derrick Williams）日前以10天短約加盟騎士，其身手已獲「大帝」詹姆斯（LeBron James）肯定，今天首度表態希望他能長期待在球隊。

昨天騎士以125：109粉碎金塊，D.威廉斯上場21分鐘拿下7分，表現擄獲詹皇龍心，賽後表示，「我們都知道他與球隊只簽下10天合約，但我們希望也相信他能長期待在隊上。」

詹皇談到D.威廉斯時表示：「他經歷過許多困難的處境，但我們希望這裡是他振作的下一站，太早成名讓大家都覺得他打很久，但其實他不過也才25歲而已，還沒完全開發所有潛力，希望制服組、隊友包括我的領導能給他幫助，期望看到他每天都進步，而這裡就是最好的地方。」

加盟騎士後，D.威廉斯則說：「這裡的氣氛真棒，自從我加入NBA以來從未有這種經驗，現階段就是盡全力幫球隊取勝，並充滿能量的打球，用力去打，還要有效率的去打，試著拿到勝利，這也是我來的原因。」

D.威廉斯目前為騎士打2場比賽，平均能攻下9.5分，投籃命中率高達83.3％，得分效率驚人。