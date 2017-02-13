聯邦盃》台灣不敵俄羅斯 4月再拚世界二組保級
2017/02/13 10:02
張凱貞替台灣拿下在聯邦盃世界二級的歷史首勝。（網協提供）
〔記者林宗偉／台北報導〕首度晉級聯邦盃（Fed Cup）世界二級女網賽的台灣隊，首輪賽事面對俄羅斯，在1：1戰平後，後3點接連吞敗，最終1：4遭到淘汰，4月將在另外的升降賽中力拚保級。
前兩點台灣隊靠張凱貞拿下歷史性首勝戰成1：1，但第3點單打張凱貞面對世界第39的瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）以4：6、5：7惜敗；第4點李亞軒再以1：6、2：6不敵世界第89的韋珂莉安塞娃（Natalia Vikhlyantseva），讓戰局提前底定；無關勝負的第5點雙打，詹謹瑋／徐竫雯仍以3：6、5：7輸給凱林絲卡雅（Anna Kalinskaya）／畢林可娃（Natalia Blinkova）。
台灣隊將於4月22日、23日再出戰世界二級升降賽，屆時將與加拿大、英國、塞爾維亞或哈薩克等國之一爭奪保級席次。
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