NBA》甜瓜得分擠下巴克利 詹皇很高興

安東尼生涯得分榜超越巴克利，衝上第25名。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕尼克球星「甜瓜」安東尼雖身陷交易傳聞，今天對馬刺拿下25分，得分榜上修24,055，擠下巴克利（Charles Barkley）躍升第25名，率隊94：90取得勝利，為明星賽前最後一戰畫下好的句點。

安東尼在下半場拿下21分，生涯里程碑也來到新的一頁，他將一切歸於「堅持」，受訪時得知自己超越毒舌球評巴克利，安東尼露出意義深長的微笑，「喔？巴克利？還滿光榮的。任何時候都有機會改變排行榜，但特別是25名，確實是個榮耀，我接受。」他的好兄弟、騎士「大帝」詹姆斯也在稍早於推特發文恭喜甜瓜創紀錄。

由於騎士三巨頭之一「愛神」洛夫（Kevin Love）可能因膝傷退出明星賽，7年來首次落選的安東尼有機會遞補洛夫東部替補球員的缺，但對此他興趣缺缺，「我有別的計劃，想趁著這段時間好好休息，包括我的身體和心靈，把比賽擺到一旁徹底放空，如果有人打電話給我談明星賽的事，我會考慮，但我個人傾向休息啦！」