NBA》七六人趕進度 最快今送走歐卡佛

歐卡佛可能離開七六人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限將至促使各隊加緊腳步，美媒撰文直言，近日討論度極高的七六人中鋒J.歐卡佛（Jahlil Okafor），最快在今天就會被交易。

七六人昨在主場斬斷熱火13連勝，但歐卡佛並未上陣，賽後提前離開休息室未受訪，今亦未隨隊出征夏洛特。美聯社透露七六人正試著完結歐卡佛的交易。

《FOX SPORTS》進一步指出，不止七六人總教練，球隊內部也開始公開討論歐卡佛的去留。美媒認為問題已非歐卡佛「是否」會被交易，而是被交易「到哪去」，目前鵜鶘最有可能成為歐卡佛的新東家。