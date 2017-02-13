NBA》七六人趕進度 最快今送走歐卡佛
2017/02/13 11:51
歐卡佛可能離開七六人。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕交易大限將至促使各隊加緊腳步，美媒撰文直言，近日討論度極高的七六人中鋒J.歐卡佛（Jahlil Okafor），最快在今天就會被交易。
七六人昨在主場斬斷熱火13連勝，但歐卡佛並未上陣，賽後提前離開休息室未受訪，今亦未隨隊出征夏洛特。美聯社透露七六人正試著完結歐卡佛的交易。
《FOX SPORTS》進一步指出，不止七六人總教練，球隊內部也開始公開討論歐卡佛的去留。美媒認為問題已非歐卡佛「是否」會被交易，而是被交易「到哪去」，目前鵜鶘最有可能成為歐卡佛的新東家。
相關新聞
- NBA》暴龍功虧一簣 末節遭活塞逆轉吞敗
- NBA》甜瓜得分擠下巴克利 詹皇很高興
- NBA》公牛主力缺陣 遭灰狼痛宰大輸28分
- NBA》龍心大悅！詹皇開金口要騎士續約D.威廉斯
- NBA》滿場球迷怒噓KD 格林：球迷就像前女友
推薦新聞
-
NBA》填補加索缺口 馬刺簽下二連霸中鋒2017/02/13 12:21
-
羅德女孩高超舞技 Lamigirls看到下巴都掉了2017/02/13 11:32
-
NBA》公牛主力缺陣 遭灰狼痛宰大輸28分2017/02/13 10:33
-
NBA》滿場球迷怒噓KD 格林：球迷就像前女友2017/02/13 10:03
-
聯邦盃》台灣不敵俄羅斯 4月再拚世界二組保級2017/02/13 10:02