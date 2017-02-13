NBA》小普朗利被交易 里拉德不捨：他是我兄弟

里拉德（中）非常不捨隊友小普朗利（右）的交易。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今天將隊上先發中鋒小普朗利（Mason Plumlee）和一個2018二輪選秀權交易至金塊，換回潛力長人諾基奇（Jusuf Nurkic）外加今年的首輪選秀權。

而對於小普朗利的交易，隊友里拉德（Damian Lillard）感到相當不捨，也覺得非常意外。「這很艱難，普朗利是我們的夥伴，他就像我的兄弟，不論是場上還是場下，我跟他都很融洽。看他離開真是糟糕透了，我們一定都會很想他。其實我對於這項交易感到非常意外，我認為這可能發生在任何人身上，但不應該是普朗利，他對拓荒者來說意義重大，而且他在場上也付出很多。」

里拉德還感性的說，「我告訴普朗利，他是我打球以來最喜歡的隊友之一，而且我非常感謝他，不只是在NBA，在我生活中也是，我一定會非常想念他。」

拓荒者在2015年的選秀中獲得小普朗利，他也成為球隊進攻主力，這是他效力拓荒者的第二年，小普朗利本季在拓荒者場均可得11.1分、8籃板以及4助攻。