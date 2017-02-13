NBA》小普朗利被交易 里拉德不捨：他是我兄弟
2017/02/13 12:29
里拉德（中）非常不捨隊友小普朗利（右）的交易。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今天將隊上先發中鋒小普朗利（Mason Plumlee）和一個2018二輪選秀權交易至金塊，換回潛力長人諾基奇（Jusuf Nurkic）外加今年的首輪選秀權。
而對於小普朗利的交易，隊友里拉德（Damian Lillard）感到相當不捨，也覺得非常意外。「這很艱難，普朗利是我們的夥伴，他就像我的兄弟，不論是場上還是場下，我跟他都很融洽。看他離開真是糟糕透了，我們一定都會很想他。其實我對於這項交易感到非常意外，我認為這可能發生在任何人身上，但不應該是普朗利，他對拓荒者來說意義重大，而且他在場上也付出很多。」
里拉德還感性的說，「我告訴普朗利，他是我打球以來最喜歡的隊友之一，而且我非常感謝他，不只是在NBA，在我生活中也是，我一定會非常想念他。」
拓荒者在2015年的選秀中獲得小普朗利，他也成為球隊進攻主力，這是他效力拓荒者的第二年，小普朗利本季在拓荒者場均可得11.1分、8籃板以及4助攻。
相關新聞
- NBA》拓荒者好爽 網羅潛力長人後今年首輪還能選3個
- NBA》表弟跨下被偷桃 鵜鶘新秀惡意犯規被驅逐（影音）
- NBA》七六人趕進度 最快今送走歐卡佛
- NBA》暴龍功虧一簣 末節遭活塞逆轉吞敗
- NBA》甜瓜得分擠下巴克利 詹皇很高興
推薦新聞
-
MLB》球迷會轉賣成焦點 陳偉殷拍照好帥氣2017/02/13 14:26
-
MLB》馬林魚開26億搶人 查普曼嚇一跳2017/02/13 13:29
-
SBL》台銀球員比賽時喝啥？網友抓包這張圖笑翻2017/02/13 12:30
-
MLB》開季50大話題 大谷翔平緊咬奎托2017/02/13 12:30
-
NBA》表弟跨下被偷桃 鵜鶘新秀惡意犯規被驅逐（影音）2017/02/13 11:58