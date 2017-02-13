NBA》表弟跨下被偷桃 鵜鶘新秀惡意犯規被驅逐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日作客國王主場，但才打完上半場，鵜鶘新秀希爾德（Buddy Hield）就因攻擊國王中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的跨下而遭到驅逐出場。

在第二節剩下不到3分鐘時，希爾德在防守時猛力抓了卡森斯的跨下，卡森斯馬上面露痛苦神情。而此舉也被判二級惡意犯規，希爾德隨之遭驅逐出場。他在離場前留下5分、2助攻。

而苦主卡森斯也在第一節時收到一次技術犯規，他本季例行賽技術犯規累積至17次，按照規定將被罰款2500美元（約新台幣7萬7千元），如果下半場他再收到一次技術犯規的話，不僅將會被驅逐出場，也會再被禁賽一場。