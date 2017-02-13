MLB》開季50大話題 大谷翔平緊咬奎托

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓在即，《紐約郵報》一如往年撰文分析該年球季最引人入勝的50名話題人物，道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）砸錢補強希爾（Rich Hill）、簽回簡森（Kenley Jansen），對拿回繼1988年後的冠軍信誓旦旦，被列為榜首，少年強打哈波（Bryce Harper）從第8上升到第2，還沒進大聯盟就吸引球團目光的日職二刀流大谷翔平也從19名攀升至11名。

哈波。（資料照，USA Today）

今年球季哈波大聯盟年資將滿6年，名年成為自由球員，年僅24歲的他，據傳想爭取一份10年總值上看4至5億的超大合約，有望挑戰史上最高薪，話題性高居第2；上升一個名次的第3名則是大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred），4至6名依序為交易傳聞甚囂塵上的「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）、力拚復出的「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）、小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein），同為終結者的查普曼、簡森、梅倫森（Mark Melancon）並列第7，第8名英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、第9名塞爾（Chris Sale）、第10名則是合約將到期的阿里耶塔（Jake Arrieta）、奎托（Johnny Cueto）、達比修有和田中將大。

值得一提的是，大谷翔平再度上榜，且名次上升到11名，由於新版勞資協議上路，國際球員提高到25歲才能不受簽約金上限控制，大谷可能到2019年球季後才挑戰大聯盟，若他仍想在本季挑戰赴美，他依然是最具吸引力的自由球員之一，也可能因此改變規則，以達到預期2億美元的身價。

排在大谷之後，已是退役球員的A-Rod、「老爹」歐提茲（David Ortiz）分居21、22名，新名人堂得主包格威（Jeff Bagwell）、I-Rod並列23名，卡在50名的是紅襪投手普萊斯（David Price），他能否投出合乎身價的實力，跳出來領導紅襪，仍然備受期待。

「老爹」歐提茲。（資料照，法新社）