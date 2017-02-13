NBA》表弟轟28分擊退鵜鶘 國王力拼季後賽席次

卡森斯攻28分，率國王以105：99擊敗鵜鶘。 （美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕國王今日在主場迎戰鵜鶘，主力球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）一人攻下28分、14籃板及7助攻的全能數據，順利率隊以105：99擊退鵜鶘，拿下三連勝，而國王近5場比賽拿下4勝，力拚季後賽門票。

原本打完上半場，國王還小小落後3分，但國王在第三節馬上打出一波13：0的攻勢，成功超前對手，取得領先位置。而籃板方面，國王搶下46個，比鵜鶘多出10個，也是致勝關鍵。而在第二節時發生一段小插曲，表弟遭到鵜鶘新秀希爾德（Buddy Hield）惡意犯規攻擊跨下，之後希爾德遭驅逐出場。

國王球員除了表弟外，柯利森（Darren Collison）貢獻20分、8助攻，麥雷莫（Ben McLemore）挹注11分，替補上場的巴恩斯（Matt Barnes）則有12分、5籃板的進帳。國王目前在西部排名第10，與第8名的金塊剩下1.5場勝差。

而鵜鶘部分，雖然戴維斯（Anthony Davis）攻下全場最高32分，外加10籃板，但依舊無法維持領先，吞下敗仗。而哈勒戴（Jrue Holiday）也貢獻16分、11助攻。鵜鶘近10場比賽吞下7敗，表現不甚理想，在西部排名第12。