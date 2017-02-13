MLB》球迷會轉賣成焦點 陳偉殷拍照好帥氣

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚上個周末舉行球迷會，包括陳偉殷、史坦頓、耶利奇（Christian Yelich）等球星出席同樂，不過日前老闆羅瑞亞計畫以17億美元（約527億台幣）賣出球隊，卻意外成為球迷會焦點。

馬林魚球迷會舉辦當日，大批球迷等待剛轉隊的投手岡薩雷茲（Severino Gonzalez）簽名，被訪問到對於馬林魚轉賣的看法，20人中有2名死忠球迷樂見球隊被轉賣，一名購買季票的球迷表示，「他（羅瑞亞）從來沒有對球隊有什麼好處，每次我們有好的球員，他就把他交易出去，我們被當作是別隊的農場，而不是一支季賽的競爭者。」

雖然羅瑞亞賣球隊一事傳得沸沸揚揚，仍不損球迷和球員同樂的興致。上季末痛失王牌投手費南德茲（Jose Fernandez），新球季馬林魚也將在每位球員球衣左胸前貼上小費永久退休的16號，陪伴隊友每一場比賽。

陳偉殷球迷會合影。（取自馬林魚推特）

陳偉殷球迷會合影。（取自馬林魚推特）

陳偉殷球迷會合影。（取自馬林魚推特）

「怪力男」史坦頓為球迷簽名。（取自馬林魚推特）

耶利奇。（取自馬林魚推特）