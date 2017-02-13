MLB》馬林魚開26億搶人 查普曼嚇一跳
2017/02/13 13:29
查普曼說洋基讓他感到很舒服。（法新社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕馬林魚季前曾報價查普曼（Aroldis Chapman）高達8700萬美元（約新台幣27億）的天價合約，最終仍遭打槍收場，今天查普曼回想起馬林魚的大手筆仍感到震驚，但也表示對洋基的忠誠。
查普曼說：「我當時很驚訝馬林魚有這麼想要我，但我一直都很想回洋基，因此一直請經紀人與洋基協商。」
為何對洋基情有獨鍾？查普曼說：「從我第一次來到這，他們對待我的方式、我獲得的關注焦點，以及這裡的運作系統和隊友都讓我感到很舒服，這些才是我渴望回來的原因。」
洋基最終與查普曼簽下5年8600萬美元的合約，馬林魚搶輸後對另一名王牌救援簡森（Kenley Jansen）開出5年8000萬美元的合約也遭打槍，最終只拿到齊格勒（Brad Ziegler）與田澤純一。
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