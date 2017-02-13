NBA》盧比歐獨守空閨 公牛4打1居然放槍（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公牛主將巴特勒（Jimmy Butler）、魏德（Dwyane Wade）因傷掛免戰牌，團隊組織雜亂無章，89：117慘敗灰狼，第三節還呈現4打1，卻發生失誤錯失大好進攻機會，這一球還被外媒剪成影片「紀念」。

第三節剩下1分08秒，公牛後衛卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）抓到籃板球，全隊發動快攻，4人快速過場，灰狼籃下僅剩盧比歐（Ricky Rubio）一人防守，豈料卡特威廉斯在晃過盧比歐欲傳球給費里西奧（Cristiano Felicio）時失誤，形成4打1卻無法得分的窘境，這個PLAY不僅被剪成影片揶揄放送，網友更戲稱盧比歐的防守真的有如銅牆鐵壁般堅固。

卡特威廉斯。（USA Today）