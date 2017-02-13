NBA》落選明星賽不失落 魏德：該輪到下個世代了

魏德擁抱熱火球員卓吉奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星周即將開打，但是「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）今年並沒有入選明星賽，這是他自2003-04的新秀賽季後，首次沒參加明星賽活動。

魏德參加過12次明星賽，但今年卻沒能入選明星賽，許多球迷都替他感到惋惜，因此魏德昨天在推特對於落選明星賽一事作出回應。「我一點也不會感到失落，我在那個舞台上也曾經有過屬於我的燦爛時光，現在該輪到下一個世代了。」

本季明星賽投票方式大改，以往都是由球迷投票，今年加入球員以及媒體，兩者皆佔25%，球迷票數佔50%。而魏德在球迷投票部分獲得近98萬票，在後場球員中，僅次於騎士隊厄文（Kyrie Irving），但魏德在球員以及媒體投票部分不受青睞，因此綜合排名後，他只有第6名。