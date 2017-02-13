MLB》大都會唯一健康強投 雷神拚開幕戰先發

「雷神」辛德加德。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕儘管主帥柯林斯（Terry Collins）未鬆口開幕戰先發人選，先發輪值還未湊齊的大都會十之八九將把這項重責大任賦予「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard），今天春訓投捕報到日，辛德加德也首度透露自己的看法。

去年大都會開幕戰由「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）擔綱先發投手，但他和隊友德葛隆（Jacob Degrom）雙雙因手術列入傷兵名單，能否如期趕上開季都是問題，左投梅茲（Steven Matz）上季手肘長骨刺，惠勒（Zack Wheeler）2015年3月進行韌帶重建手術，去年只在高階1A出賽一場，24歲的辛德加德已是隊上少數還健康的強投。

辛德加德上季14勝9敗、防禦率2.60和218K，談到球隊有意讓他主投開幕戰，雷神表示，「我不認為我是團隊的領導者，我想大家都是，並彼此互相激勵著，我們就像兄弟一般。開幕戰當然是莫大的榮譽，無論球隊需要什麼，我都在這裡完成我的工作。」猶記去年10月國聯外卡驟死戰，辛德加德跳出來和巨人戰神「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）對決，7局只被敲2安、飆10K無失分，繳出精采一戰。

休季期間辛德加德持續為新球季準備，為的是大聯盟第3年能更舒適投球，「我想投得更強，我覺得去年球速比起新人年來得更快，我想要試著再提升。希望這些訓練能讓我更容易投入比賽，也能讓我更專注和保持身體靈活。」