NBA》與歐克利鬧翻後 尼克老闆向史普利威爾致敬

史普利威爾今與尼克老闆多蘭有說有笑。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕前尼克球星歐克利（Charles Oakley）日前在尼克主場看球時與老闆多蘭（James Dolan）爆發口角，遭逮捕後被列為不受歡迎人物，未來難再到麥迪遜廣場花園看球，而尼克卻在今天舉行球星回娘家活動，邀請前招牌球星史普利威爾（Latrell Sprewell）到現場看球。

由於時機敏感，史普利威爾並未多談歐克利事件，僅淡淡的表示「失望」與「不幸」，「沒人想看到這種事發生，不只是對尼克，更是對整個NBA大家庭，希望每個人都能從中記取教訓並走過去。」他說。

尼克老闆多蘭今天則與史普利威爾坐在一起看球，比賽中場還特別進行向史普利威爾致敬的活動，2人過去曾多次傳出不合消息，多蘭今天卻向史普利威爾示好頗令人玩味。