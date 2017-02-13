MLB》傷癒復出再出發 小熊重砲想重溫捕手美夢
2017/02/13 15:41
〔體育中心／綜合報導〕上季因傷幾乎整季報銷的小熊外野手史瓦伯（Kyle Schwarber），已重拾健康身手備戰新球季，除了要延續招牌攻擊砲火，史瓦伯透露自己很樂意重操「捕手」舊業。
「什麼都有可能嘛，我現在還是會看別人蹲捕，而我也不是個健忘的人。」史瓦伯笑說看著隊友康崔拉斯（Ｗillson Contreras）逐漸蛻變為年輕鐵捕讓自己躍躍欲試。
「我對蹲捕很有熱情，我整個人生都在做這件事，我仍然覺得能有所貢獻。」史瓦伯在小聯盟時期以捕手及外野手身分各出賽72場，2015年升上大聯盟後以外野手出賽為主。
史瓦伯（右）想重溫捕手美夢。（資料照，歐新社）
巨人鐵捕波西（Buster Posey）則以自身經歷勸退史瓦伯，透露自己花了整整兩年才走出嚴重踝傷陰影。史瓦伯也明白這個想法可能無法如願，畢竟自己的膝蓋大傷初癒，一切要等春訓時接受完整評估才能決定。
而對於外野守備穩定性不足的質疑，史瓦伯喊話自己在季後非常努力訓練，有信心能在外野有所表現，「我只要上場就是全力拚，如果失誤，我寧願是因為拚過頭才犯錯。」
至於小熊新球季該如何佈陣，美媒點出小熊已有蒙特羅（Miguel Montero）及康崔拉斯兩位捕手，加上巴耶茲（Javier Baez）預訂擔綱先發二壘手，小熊應設法讓超級工具人索布里斯特（Ben Zobrist）及史瓦伯都能穩定出賽。
巨人波西建議史瓦伯循序漸進。（資料照，美聯社）
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