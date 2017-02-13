中職》曾砲打田中將大 潘武雄期待台日賽再開轟

統一獅潘武雄。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅「TAKE」潘武雄曾在2012年台日職棒義賽砲轟田中將大，當年球季也奪得打擊王，潘武雄希望今年再度於台日職棒對抗賽開轟，再一次為新球季打出好兆頭。

2012年日職為了支援東日本大地震週年而邀請中職舉辦義賽，當時潘武雄擔任中職聯隊先發第2棒，第1局就從日本隊王牌投手田中將大手中轟出全壘打，把田中將大打得一副不可置信的表情。

潘武雄表示，田中將大球速真的很快，第1球他根本來不及反應，第2球趕快提前準備，結果又來1個直球，他當然不會放過，一打到就知道會飛越外野手，但不確定是不是全壘打，所以全力跑壘，跑過二壘才看到三壘指導教練比出全壘打手勢。

砲轟田中將大之後，潘武雄2012年球季也火力全開，打破中職最快500安紀錄（後被林益全改寫），打擊率長時間維持4成以上，最後以3成88奪得打擊王，並曾連續52場打擊率在4成以上，至今仍是中職紀錄。

今年適逢潘武雄的生涯里程碑紀錄年，目前累積909安、84轟、465打點，潘武雄表示，希望再度於台日賽開轟打出好兆頭，今年一舉達成千安、百轟、500打點里程碑。

潘武雄表示，今天投打實戰練習的狀況很OK，身體狀況也沒有問題，不過，因為還沒有比賽過，台日賽之前能調整到什麼程度還很難說，希望在2月16日開始的4場分組練習賽找回比賽感覺。

統一獅潘武雄。（記者黃志源攝）

統一獅潘武雄。（記者黃志源攝）