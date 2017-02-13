中職》官辦熱身賽3月14開打 明預售開跑

圖為中信兄弟春訓。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒大聯盟季前熱身賽賽程日前正式公布，從3月14至21日共計12場，3月19日台中洲際一日兩戰。預售票將於明（14）日西洋情人節中午12時正式開賣。

職棒28年熱身賽3月14日開打，於高雄澄清湖揭開序幕，雲林斗六、台中洲際也有賽程。3月19日於台中洲際進行一日兩戰，中午12時05分先由統一7-ELEVEn獅對上Lamigo桃猿，晚間18時05分則上演今年開幕戰戲碼，由中信兄弟對決富邦悍將。

熱身賽預售票提前一個月於14日中午12時在FamiTicket全網購票網或FamiPort開賣，平日周一至周五內野全票140元、內野優惠票100元；假日周六至周日內野全票180元、內野優惠票140元。現場購票平日周一至周五內野全票170元、內野優惠票120元；假日周六至周日內野全票220元、內野優惠票170元。

65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場。上列免費入場者之陪同者限1名可購買優惠票。持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。

CPBL 2017熱身賽賽程表

日期 場地 開賽時間 客隊 主隊 3/14（二） 澄清湖 18:35 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 3/15（三） 澄清湖 18:35 富邦悍將 Lamigo桃猿 3/16（四） 澄清湖 18:35 Lamigo桃猿 中信兄弟 斗六 富邦悍將 統一7-ELEVEn獅 3/17（五） 澄清湖 18:35 中信兄弟 富邦悍將 斗六 Lamigo桃猿 統一7-ELEVEn獅 3/18（六） 斗六 17:05 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將 3/18（六） 洲際 17:05 中信兄弟 Lamigo桃猿 3/19（日） 洲際 12:05 統一7-ELEVEn獅 Lamigo桃猿 18:05 富邦悍將 中信兄弟 3/20（一） 洲際 18:35 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅 3/21（二） 洲際 18:35 Lamigo桃猿 富邦悍將

CPBL 2017熱身賽票價表

現場票全票 現場票優惠票 預售票全票 預售票優惠票 週一~週五 170元 120元 140元 100元 週六~週日 220元 170元 180元 140元

富邦悍將春訓。（資料照，記者黃志源攝）

統一獅春訓。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿隊。（資料照，記者陳志曲攝）