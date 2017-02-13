中職》官辦熱身賽3月14開打 明預售開跑
圖為中信兄弟春訓。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒大聯盟季前熱身賽賽程日前正式公布，從3月14至21日共計12場，3月19日台中洲際一日兩戰。預售票將於明（14）日西洋情人節中午12時正式開賣。
職棒28年熱身賽3月14日開打，於高雄澄清湖揭開序幕，雲林斗六、台中洲際也有賽程。3月19日於台中洲際進行一日兩戰，中午12時05分先由統一7-ELEVEn獅對上Lamigo桃猿，晚間18時05分則上演今年開幕戰戲碼，由中信兄弟對決富邦悍將。
熱身賽預售票提前一個月於14日中午12時在FamiTicket全網購票網或FamiPort開賣，平日周一至周五內野全票140元、內野優惠票100元；假日周六至周日內野全票180元、內野優惠票140元。現場購票平日周一至周五內野全票170元、內野優惠票120元；假日周六至周日內野全票220元、內野優惠票170元。
65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場。上列免費入場者之陪同者限1名可購買優惠票。持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。
CPBL 2017熱身賽賽程表
|
日期
|
場地
|
開賽時間
|
客隊
|
主隊
|
3/14（二）
|
澄清湖
|
18:35
|
統一7-ELEVEn獅
|
中信兄弟
|
3/15（三）
|
澄清湖
|
18:35
|
富邦悍將
|
Lamigo桃猿
|
3/16（四）
|
澄清湖
|
18:35
|
Lamigo桃猿
|
中信兄弟
|
斗六
|
富邦悍將
|
統一7-ELEVEn獅
|
3/17（五）
|
澄清湖
|
18:35
|
中信兄弟
|
富邦悍將
|
斗六
|
Lamigo桃猿
|
統一7-ELEVEn獅
|
3/18（六）
|
斗六
|
17:05
|
統一7-ELEVEn獅
|
富邦悍將
|
3/18（六）
|
洲際
|
17:05
|
中信兄弟
|
Lamigo桃猿
|
3/19（日）
|
洲際
|
12:05
|
統一7-ELEVEn獅
|
Lamigo桃猿
|
18:05
|
富邦悍將
|
中信兄弟
|
3/20（一）
|
洲際
|
18:35
|
中信兄弟
|
統一7-ELEVEn獅
|
3/21（二）
|
洲際
|
18:35
|
Lamigo桃猿
|
富邦悍將
CPBL 2017熱身賽票價表
|
|
現場票全票
|
現場票優惠票
|
預售票全票
|
預售票優惠票
|
週一~週五
|
170元
|
120元
|
140元
|
100元
|
週六~週日
|
220元
|
170元
|
180元
|
140元
富邦悍將春訓。（資料照，記者黃志源攝）
統一獅春訓。（記者黃志源攝）
Lamigo桃猿隊。（資料照，記者陳志曲攝）
相關新聞
-
NBA》尼克老闆多蘭質疑歐克利酗酒 名導史派克李開嗆2017/02/13 17:28
-
棒球》曹錦輝參加測試會飆150公里 美職球探到場觀察（影音）2017/02/13 17:26
-
中職》要像筒香豪邁揮棒 唐肇廷本季目標全壘打倍增2017/02/13 16:26
-
MLB》大都會唯一健康強投 雷神拚開幕戰先發2017/02/13 15:40
-
NBA》落選明星賽不失落 魏德：該輪到下個世代了2017/02/13 14:42