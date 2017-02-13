中職》官辦熱身賽3月14開打 明預售開跑

2017/02/13 16:04

圖為中信兄弟春訓。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中華職棒大聯盟季前熱身賽賽程日前正式公布，從3月14至21日共計12場，3月19日台中洲際一日兩戰。預售票將於明（14）日西洋情人節中午12時正式開賣。

職棒28年熱身賽3月14日開打，於高雄澄清湖揭開序幕，雲林斗六、台中洲際也有賽程。3月19日於台中洲際進行一日兩戰，中午12時05分先由統一7-ELEVEn獅對上Lamigo桃猿，晚間18時05分則上演今年開幕戰戲碼，由中信兄弟對決富邦悍將。

熱身賽預售票提前一個月於14日中午12時在FamiTicket全網購票網或FamiPort開賣，平日周一至周五內野全票140元、內野優惠票100元；假日周六至周日內野全票180元、內野優惠票140元。現場購票平日周一至周五內野全票170元、內野優惠票120元；假日周六至周日內野全票220元、內野優惠票170元。

65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場。上列免費入場者之陪同者限1名可購買優惠票。持學生證者及身高超過115公分以上之兒童可購買優惠票。

CPBL 2017熱身賽賽程表

日期

場地

開賽時間

客隊

主隊

3/14（二）

澄清湖

18:35

統一7-ELEVEn獅

中信兄弟

3/15（三）

澄清湖

18:35

富邦悍將

Lamigo桃猿

3/16（四）

澄清湖

18:35

Lamigo桃猿

中信兄弟

斗六

富邦悍將

統一7-ELEVEn獅

3/17（五）

澄清湖

18:35

中信兄弟

富邦悍將

斗六

Lamigo桃猿

統一7-ELEVEn獅

3/18（六）

斗六

17:05

統一7-ELEVEn獅

富邦悍將

3/18（六）

洲際

17:05

中信兄弟

Lamigo桃猿

3/19（日）

洲際

12:05

統一7-ELEVEn獅

Lamigo桃猿

18:05

富邦悍將

中信兄弟

3/20（一）

洲際

18:35

中信兄弟

統一7-ELEVEn獅

3/21（二）

洲際

18:35

Lamigo桃猿

富邦悍將

CPBL 2017熱身賽票價表

 

現場票全票

現場票優惠票

預售票全票

預售票優惠票

週一~週五

170元

120元

140元

100元

週六~週日

220元

170元

180元

140元

富邦悍將春訓。（資料照，記者黃志源攝）

統一獅春訓。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿隊。（資料照，記者陳志曲攝）

 

 

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