中職》要像筒香豪邁揮棒 唐肇廷本季目標全壘打倍增

統一獅唐肇廷。（記者黃志源攝）



〔記者吳清正／台南報導〕入選台日職棒對抗賽的統一獅唐肇廷，最欣賞日本隊強棒筒香嘉智，今年也要向筒香嘉智一樣豪邁揮棒，本季目標全壘打要多一倍。

唐肇廷表示，以前最欣賞的日本隊球員是巧打俊足型的青木宣親，3年前開始被筒香嘉智吸引，他的打擊就像要把球打破一樣全力揮擊，希望台日賽好好看看他的揮棒。

唐肇廷2013年加盟獅隊，生涯前三年分別只打出3、3、2支全壘打，去年擊出前3年總合的8轟。唐肇廷表示，去年有時還會想說揮棒不要太豪邁，以免擊球的準確度降低，但是今年決定像筒香嘉智一樣全力揮擊，全壘打至少要多一倍。

唐肇廷表示，剛加盟獅隊時想要以守備和戰術執行幫助球隊，但是現在已經是中生代，感覺必須承擔更多的得分責任，因此今年要提升長打率，長打率提升，就有更多機會幫助球隊打下分數。

唐肇廷。（記者黃志源攝）

