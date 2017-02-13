世大運》世大運加值 北部10座足球場獲FIFA認證

教育部體育署、世大運執委會與足球隊員合照。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕世大運為規模僅次於奧運的賽會，每一賽項都是奧運的正式項目，各個競賽、練習場館皆須符合國際水準，此次世大運整修五縣市共53座場館，截至目前場館完工36座，預計4月底將全數完工，確保賽事順利進行。

北市府表示，臺北世大運足球場地全數採用國際足球總會（FIFA）認證的人工草皮，並已依夏季世大運場館需求全數取得FIFA Quality Pro認證。人工草皮具有排水快速、具彈性及耐磨損等特性，不會有雨後滿地泥濘之情形，維護保養工作相較天然草皮簡易且養護成本較低，在臺灣多雨的天候條件下，容易保持場地之品質。

銘傳大學副校長陳振南與主任秘書樊中原、總務長徐哲文熱情接待，讓各位更加瞭解世大運場館整備情形，除對於參與世大運籌備工作團隊鼓勵打氣，並勉勵團隊持續努力加油，務必使世大運賽會圓滿成功。

北市府擇定輔仁大學、新北市新莊田徑場、長庚大學、新竹縣第二運動場設置4座足球競賽場地，及臺北市迎風河濱公園、臺北市立大學天母校區、新北市中和區錦和運動公園、國立體育大學、銘傳大學桃園校區及國立臺灣大學竹北分部設置6座足球練習場地，共10座足球場符合FIFA認證。

北市府表示，世大運足球場未來除提供此次足球賽事使用外，賽會結束將成為北部地區足球發展的基地，推動足球運動發展，未來國內足球選手將可在媲美世界盃等級的場地上競技及訓練，而愛好足球運動的朋友，也有機會在國際最高規格的足球場地，享受踢球的樂趣。

銘傳大學足球場草皮榮獲FIFA認證。（世大運執委會提供）