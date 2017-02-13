經典賽》多名大聯盟球星助陣 南韓教頭認為荷蘭最難打

金寅植。（資料照，記者石毓琪攝）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽三月開打，南韓隊昨前往沖繩進行集訓，總教練金寅植表示，荷蘭隊將是最難纏的對手。

南韓隊此次徵召不順，金賢洙、秋信守因為美職球團不放人而無法參賽，姜正浩則因酒駕肇逃被除名，連續4屆參賽的吳昇桓是唯一大聯盟現役球員。

《韓聯社》報導，金寅植前天接受媒體訪問時表示，他認為荷蘭將是南韓隊艱難的對手。南韓隊上屆經典賽首輪就遭淘汰，當年輸給荷蘭就是主因。

該報導指出荷蘭有紅襪柏格茲（Xander Bogaert）、金鶯史構普（Jonathan Schoop）、洋基的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、天使游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）、遊騎兵內野手普洛法（Jurickson Profar）等人助陣外，還點名打過韓職三星獅的日職軟銀投手范登赫克（Rick van den Hurk），因為他很熟悉大多南韓國家隊的成員。

南韓隊昨搭機前往日本沖繩的宇流麻市，28人名單有26人隨隊展開10天的訓練，在沖繩期間會與日職球隊讀賣巨人、橫濱DeNA、以及韓職的LG雙子隊進行練習賽。

本季回鍋韓職、加盟老東家樂天巨人的李大浩，目前正在美國亞利桑那自主訓練，預計週五向南韓隊報到參加集訓；吳昇桓正在參加紅雀隊的春訓，預計月底投入國家隊。