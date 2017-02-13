NBA》尼克老闆多蘭質疑歐克利酗酒 名導史派克李開嗆

史派克李今穿歐克利的球衣看球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前尼克球星歐克利（Charles Oakley）的鬧場風波尚未停歇，死忠球迷名導演史派克李（Spike Lee）今跳出來為歐克利喊話並質疑尼克老闆多蘭（James Dolan），「憑什麼說歐克利有酗酒問題」

歐克利日前與保全發生肢體衝突，隨後遭驅逐出場並遭到逮捕，更被尼克高層列為黑名單，日後恐難有機會再踏入麥迪遜廣場花園，多蘭也在事後批評歐克利的行為粗魯甚至質疑他有酗酒問題。

除了許多NBA球星PO文力挺歐克利，今名導演史派克李也跳出來替他喊話，並質疑多蘭「憑什麼質疑歐克利有酗酒問題。」

今尼克與馬刺之戰，史派克李更穿著歐克利的球衣進場支持，「我不懂多蘭為什麼說那些話攻擊他，如果他沒有酗酒問題，那要怎麼辦？我能做的就是穿歐克利的球衣，表達我的立場。」

歐克利與保全發生衝突。（資料照，美聯社）