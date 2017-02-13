經典賽》大雨不停 台灣隊與溫莎皇家熱身賽取消

大雨不停，台灣隊熱身賽取消。（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕經典賽台灣隊原定今和澳洲業餘球隊溫莎皇家隊交手，左投陳冠宇預定先發，但因當地天氣狀況不佳，等待20分鐘之後確定取消，台灣隊預定明天和澳職布里斯本俠盜隊交手，先發投手預計還是陳冠宇，該役也將是赴澳移訓最後一場比賽。

經典賽台灣隊澳洲移訓，球員休息區上方有遮蔽物。（中華棒協提供）