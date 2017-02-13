經典賽》南韓分組突圍 韓媒：贏台灣是關鍵

南韓媒體認為，擊敗台灣將會是南韓隊分組晉級的關鍵。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017年世界棒球經典賽3月即將點燃戰火，台灣與荷蘭、南韓、以色列同分在A組，南韓媒體更以「死亡之組」來形容該組的競爭相當激烈，日前也分析各隊戰力，有媒體認為贏下台灣將會是晉級關鍵。

南韓線上媒體《News1》分析台灣隊戰力，台灣隊少了大咖球星如陳偉殷、陽岱鋼加持，而王建民確定不會在首輪出賽，許多小聯盟高層階級的球員，像是張進德等人也不會出賽，導致台灣隊戰力大打折扣，但由國內所組成的本土打線仍不容小覷。

媒體點名，台灣隊打線中必須小心蔣智賢、林智勝和林哲瑄，蔣智賢和林哲瑄都有旅美資歷，蔣最高層級曾上過3A，林哲瑄曾短暫上過大聯盟，兩人回到台灣都有好表現，蔣智賢上季是唯三的「四割男」，更擁有30轟的成績，林哲瑄則是攻守俱佳，去年繳出22轟、3成45的打擊數據。林智勝則是連兩年敲出30轟以上，去年34轟是生涯新高。

投手部分將由旅日投手陳冠宇、郭俊麟、宋家豪領軍，而旅美投手只有2名，分別是江少慶和羅國華，但兩人只最高只打到1A，要補上台灣隊所缺少的大聯盟戰力仍有一段差距。

報導指出，南韓隊的打線面對台灣投手陣容佔有優勢，如果要取得晉級第二輪，勢必要贏下台灣才行。