MLB》史瓦伯康復 美媒看好小熊衛冕冠軍
2017/02/13 19:12
〔體育中心／綜合報導〕至今3個月前，小熊改寫隊史，奪下睽違108年的冠軍。美國媒體《USA TODAY》看好小熊有機會奪下連兩季國聯冠軍，而上一次連續拿下國聯冠軍的是1975年及1976年的紅人。
從陣容上來看，小熊要再次奪冠並非難事，雖然陣中外野手佛勒（Dexter Fowler）轉隊紅雀，不過季後賽表現亮眼的重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）傷癒歸隊，不只能守外野還能蹲捕，在球隊調度上是一大助益；牛棚方面則簽來前皇家投手戴維斯（Wade Davis）接手查普曼（Aroldis Chapman）關門。
先發輪值依舊穩固，萊斯特（Jon Lester）、阿里耶塔（Jake Arrieta）、韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）和雷基（John Lackey）四大強投仍在小熊輪值中，去年球季小熊先發輪值吃下989局，繳出防禦率僅2.96的優異成績。
史瓦伯。（資料照，歐新社）
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