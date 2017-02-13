MLB》史瓦伯康復 美媒看好小熊衛冕冠軍

2017/02/13 19:12

〔體育中心／綜合報導〕至今3個月前，小熊改寫隊史，奪下睽違108年的冠軍。美國媒體《USA TODAY》看好小熊有機會奪下連兩季國聯冠軍而上一次連續拿下國聯冠軍的是1975年及1976年的紅人。

從陣容上來看，小熊要再次奪冠並非難事，雖然陣中外野手佛勒（Dexter Fowler）轉隊紅雀，不過季後賽表現亮眼的重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）傷癒歸隊，不只能守外野還能蹲捕，在球隊調度上是一大助益；牛棚方面則簽來前皇家投手戴維斯（Wade Davis）接手查普曼（Aroldis Chapman）關門。

先發輪值依舊穩固，萊斯特（Jon Lester）、阿里耶塔（Jake Arrieta）、韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）和雷基（John Lackey）四大強投仍在小熊輪值中，去年球季小熊先發輪值吃下989局，繳出防禦率僅2.96的優異成績。

史瓦伯。（資料照，歐新社）

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