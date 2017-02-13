NBA》尼克主場爆冷退馬刺 甜瓜：不敢說烏雲已散去
2017/02/13 17:59
安東尼今天率隊擊敗西部強權馬刺。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕尼克今天以94：90擊敗強敵馬刺，中止4連敗，一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）攻下全隊最高的25分，而生涯總得分超越巴克利（Charles Barkley）躍升第25名，但他並未被勝利的喜悅和生涯里程碑沖昏頭，甜瓜賽後受訪時表示，「我不敢說烏雲已經散去了。」
尼克近日風波不斷，除了戰績不理想外，總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）批評當家一哥安東尼和將其擺上交易檯上，日前還發生前尼克球星歐克利（Charles Oakley）鬧場遭到保全驅逐，安東尼曾形容尼克籠罩在烏雲之下。
尼克今天在主場擊敗西部強權馬刺，安東尼賽後受訪時表示，「我不敢說烏雲已經散去了，但是對我們來說，今晚的勝利肯定是一種最好撫慰。」他也希望風波能夠盡早過去，讓球隊往好的方向前進。
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