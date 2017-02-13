經典賽》牧田和久試比賽用球 曲球慢了10公里...

牧田和久。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕入選日本武士隊的西武獅低肩側投牧田和久，昨天在西武春訓時使用經典賽用球練投，測試他的招牌大曲球時竟投出84公里的球速，比起平常還慢了10公里左右。

《體育報知》報導，牧田和久昨天練投30球，有8球為曲球，其中有5球為80多公里之間。牧田和久在例行賽時慢曲球大多在90至100公里，他昨天的直球最快124公里，如果搭配曲球可說是有40公里以上的速差。

不過，牧田和久仍不適應用球，面對12名打者被敲5支安打。《體育報知》報導，經典賽的用球較滑，而且縫線較粗，可能會讓投手的球速下降。

牧田和久上季在西武獅繳出7勝1敗、防禦率1.60的成績，在78.2局的投球中送出43次三振。他也是2013年經典賽的日本隊國手。

牧田和久。（資料照，美聯社）