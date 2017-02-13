NBA》魏少明星賽與杜蘭特同隊 瑞佛斯建議柯爾這樣做

快艇教練瑞佛斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽將於20日開打，西部明星隊由勇士總教練柯爾（Steve Kerr）領軍，話題人物杜蘭特（Kevin Durant）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）也將同隊出賽，柯爾該如何處理2人之間的愛恨情仇，快艇教練「河流」瑞佛斯（Doc Rivers）則表示「讓魏少開心。」

NBA明星賽將開打，近日話題人物「魏少」魏斯布魯克也將與4名勇士球員同隊，其中也包括前隊友杜蘭特，柯爾將如何安排2人的上場時間與時機，將是外界關注的焦點。

曾2度執教明星賽的瑞佛斯則分享了他的經驗，他說：「我知道我的球員支持我，但我也必須讓其他球員喜歡我。」並開玩笑說：「我不希望其他球員在之後與快艇對陣的比賽中卯起來得分，所以我通常會去與球員們討論他們在明星賽的上場時間。」

NBA明星賽將於下週開打，柯爾領軍的西部明星隊將對上塞爾提克總教練史帝文斯（Brad Stevens）領軍的東部明星隊。

魏斯布魯克（左）與杜蘭特在明星賽的互動將是外界焦點。