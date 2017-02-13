NBA》倒楣的一天 小普朗利「人財兩失」悶到爆

小普朗利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者中鋒小普朗利（Mason Plumlee）今天被球隊交易至金塊，他這天因為汽車的車窗被撬開，信用卡、支票簿也被偷走，小普朗利還提早到球館，才得知自己被交易。

拓荒者今天將小普朗利和一個2018二輪選秀權交易至金塊，換回潛力長人諾基奇（Jusuf Nurkic）外加今年的首輪選秀權。

美國時間12日當天早上，他發現車窗被撬開，信用卡、支票簿也被偷走，他指好提早到球館，「我一早過來是為了取消我的支票簿和信用卡，結果有人說：『拓荒者隊總管歐爾希（Neil Olshey）想見我』。」

小普朗利到了歐爾希的辦公室，發現拓荒者總教練史托茲（Terry Stotts）也在，「他們跟我說我今天不用參加練習了。」這時他才知道自己要被交易。