NBA》倒楣的一天 小普朗利「人財兩失」悶到爆
2017/02/13 18:50
小普朗利。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕拓荒者中鋒小普朗利（Mason Plumlee）今天被球隊交易至金塊，他這天因為汽車的車窗被撬開，信用卡、支票簿也被偷走，小普朗利還提早到球館，才得知自己被交易。
拓荒者今天將小普朗利和一個2018二輪選秀權交易至金塊，換回潛力長人諾基奇（Jusuf Nurkic）外加今年的首輪選秀權。
美國時間12日當天早上，他發現車窗被撬開，信用卡、支票簿也被偷走，他指好提早到球館，「我一早過來是為了取消我的支票簿和信用卡，結果有人說：『拓荒者隊總管歐爾希（Neil Olshey）想見我』。」
小普朗利到了歐爾希的辦公室，發現拓荒者總教練史托茲（Terry Stotts）也在，「他們跟我說我今天不用參加練習了。」這時他才知道自己要被交易。
相關新聞
- NBA》尼克主場爆冷退馬刺 甜瓜：不敢說烏雲已散去
- NBA》尼克老闆多蘭質疑歐克利酗酒 名導史派克李開嗆
- NBA》與歐克利鬧翻後 尼克老闆向史普利威爾致敬
- NBA》盧比歐獨守空閨 公牛4打1居然放槍（影音）
- NBA》落選明星賽不失落 魏德：該輪到下個世代了
推薦新聞
-
網球》盧彥勳男單排名升至59 謝淑薇女單跌出百名外2017/02/13 20:38
-
NBA》倒楣的一天 小普朗利「人財兩失」悶到爆2017/02/13 18:50
-
經典賽》牧田和久試比賽用球 曲球慢了10公里...2017/02/13 18:16
-
世大運》世大運加值 北部10座足球場獲FIFA認證2017/02/13 17:06
-
經典賽》大雨不停 台灣隊與溫莎皇家熱身賽取消2017/02/13 16:52