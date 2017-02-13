籃球》他超神救球空心入網 隊友看傻眼（影音）
2017/02/13 19:52
We'll try not to make this a habit. #SCTop10 #NotTop10 pic.twitter.com/IejJQjQw70— NDSU Basketball （@NDSUmbb） 2017年2月11日
〔體育中心／綜合報導〕撲身救球變進球！北達科塔州立大學日前以81：63擊敗丹佛大學，但在比賽期間發生一段插曲，北達科塔州立大學球員卡貝利斯（Khy Kabellis）完成一記相當不可思議的「烏龍進球」。
影片中，丹大球員三分球沒進，卡貝利斯去爭搶籃板球，而球卻朝著界外方向彈去，他馬上衝過去救球，背對籃框將球救回場內，沒想到這顆球卻投進了對手的籃框內，完成了一記烏龍三分彈，分數要記在敵人身上。
對此，卡貝利斯也相當難以置信，他表示，當時知道有人在後面，所以自己救球時就稍微大力了一點，想把球傳給遠邊的隊友，沒想到卻進了。他也笑說，「我被隊友虧慘了，如果最後球隊以2分輸球，結局將令人難以接受。」
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