MLB》小熊尋求衛冕 春訓加強守備

小熊總教練梅登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊去年季後賽展現無比的長打實力，老捕手羅斯（David Ross）還曾砲轟過印地安人牛棚王牌米勒（Andrew Miller），不過今年春訓重點，總教練梅登（Joe Maddon）表示將著重在投球與守備，並找出適合的中外野人選。

為了替補佛勒（Dexter Fowler）的空缺，小熊去年從教士簽來老將傑伊（Jon Jay），擁有良好的打擊實力；而隊內小將阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）很有守備天分，對此梅登表示兩人也許能共同分擔這項任務。

史瓦伯（Kyle Schwarber）自從去年4月手術後就沒守過外野，球團希望能在春訓時替他找到適合的守備位置，至於打線上可能會排在首棒，接替佛勒的.393高上壘率。

「我們在這段時間不會太好過。」梅登表示，「若在你人生中重要時刻，卻選擇進入你的舒適圈，這一刻起就是停止成長的開始。」