MLB》小熊尋求衛冕 春訓加強守備
2017/02/13 21:15
小熊總教練梅登。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕小熊去年季後賽展現無比的長打實力，老捕手羅斯（David Ross）還曾砲轟過印地安人牛棚王牌米勒（Andrew Miller），不過今年春訓重點，總教練梅登（Joe Maddon）表示將著重在投球與守備，並找出適合的中外野人選。
為了替補佛勒（Dexter Fowler）的空缺，小熊去年從教士簽來老將傑伊（Jon Jay），擁有良好的打擊實力；而隊內小將阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）很有守備天分，對此梅登表示兩人也許能共同分擔這項任務。
史瓦伯（Kyle Schwarber）自從去年4月手術後就沒守過外野，球團希望能在春訓時替他找到適合的守備位置，至於打線上可能會排在首棒，接替佛勒的.393高上壘率。
「我們在這段時間不會太好過。」梅登表示，「若在你人生中重要時刻，卻選擇進入你的舒適圈，這一刻起就是停止成長的開始。」
相關新聞
- MLB》史瓦伯康復 美媒看好小熊衛冕冠軍
- 棒球》曹錦輝參加測試會飆150公里 美職球探到場觀察（影音）
- MLB》傷癒復出再出發 小熊重砲想重溫捕手美夢
- MLB》大都會唯一健康強投 雷神拚開幕戰先發
- MLB》球迷會轉賣成焦點 陳偉殷拍照好帥氣
推薦新聞
-
MLB》小熊尋求衛冕 春訓加強守備2017/02/13 21:15
-
網球》盧彥勳男單排名升至59 謝淑薇女單跌出百名外2017/02/13 20:38
-
經典賽》牧田和久試比賽用球 曲球慢了10公里...2017/02/13 18:16
-
NBA》尼克老闆多蘭質疑歐克利酗酒 名導史派克李開嗆2017/02/13 17:28
-
棒球》曹錦輝參加測試會飆150公里 美職球探到場觀察（影音）2017/02/13 17:26