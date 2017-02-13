網球》盧彥勳男單排名升至59 謝淑薇女單跌出百名外
2017/02/13 20:38
盧彥勳。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕ATP（國際職業網球協會）今公布世界男單最新排名，剛奪得澳網冠軍的瑞士老將費德爾（Roger Federer）升至第9名，球王仍是「英國希望」穆雷（Andy Murray），台灣好手盧彥勳上升兩名則至第59名。
WTA（世界女子職業網球協會）也公布最新的排名，女單部分，美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）仍為球后，台灣女單好手謝淑薇排名則為105名，跌出百名排行榜外，張凱貞則排在120名；雙打部分，剛拆夥的詹詠然、詹皓晴搭檔，世界排名皆下滑1名至第13名。
謝淑薇。（資料照，美聯社）
世界男單最新排名：
|
排名
|
球員
|
國家
|
1
|
Andy Murray
|
英國
|
2
|
Novak Djokovic
|
塞爾維亞
|
3
|
Stan Wawrinka
|
瑞士
|
4
|
Milos Raonic
|
加拿大
|
5
|
錦織圭
|
日本
|
6
|
Rafael Nadal
|
西班牙
|
7
|
Marin Cilic
|
克羅埃西亞
|
8
|
Dominic Thiem
|
奧地利
|
9
|
Roger Federer
|
瑞士
|
10
|
Gael Monfils
|
法國
世界女單最新排名：
|
排名
|
球員
|
國家
|
1
|
Serena Williams
|
美國
|
2
|
Angelique Kerber
|
德國
|
3
|
Karolina Pliskova
|
捷克
|
4
|
Simona Halep
|
羅馬尼亞
|
5
|
Dominika Cibulkova
|
斯洛伐克
|
6
|
Agnieszka Radwanska
|
波蘭
|
7
|
Garbine muguruza
|
西班牙
|
8
|
Svetlana Kuznetsova
|
俄羅斯
|
9
|
Madison Keys
|
美國
|
10
|
Johanna Konta
|
英國
穆雷。（資料照，法新社）
小威廉絲。（資料照，歐新社）
費德爾。（資料照，法新社）
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