網球》盧彥勳男單排名升至59 謝淑薇女單跌出百名外

盧彥勳。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP（國際職業網球協會）今公布世界男單最新排名，剛奪得澳網冠軍的瑞士老將費德爾（Roger Federer）升至第9名，球王仍是「英國希望」穆雷（Andy Murray），台灣好手盧彥勳上升兩名則至第59名。

WTA（世界女子職業網球協會）也公布最新的排名，女單部分，美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）仍為球后，台灣女單好手謝淑薇排名則為105名，跌出百名排行榜外，張凱貞則排在120名；雙打部分，剛拆夥的詹詠然、詹皓晴搭檔，世界排名皆下滑1名至第13名。

謝淑薇。（資料照，美聯社）

世界男單最新排名：

排名 球員 國家 1 Andy Murray 英國 2 Novak Djokovic 塞爾維亞 3 Stan Wawrinka 瑞士 4 Milos Raonic 加拿大 5 錦織圭 日本 6 Rafael Nadal 西班牙 7 Marin Cilic 克羅埃西亞 8 Dominic Thiem 奧地利 9 Roger Federer 瑞士 10 Gael Monfils 法國

世界女單最新排名：

排名 球員 國家 1 Serena Williams 美國 2 Angelique Kerber 德國 3 Karolina Pliskova 捷克 4 Simona Halep 羅馬尼亞 5 Dominika Cibulkova 斯洛伐克 6 Agnieszka Radwanska 波蘭 7 Garbine muguruza 西班牙 8 Svetlana Kuznetsova 俄羅斯 9 Madison Keys 美國 10 Johanna Konta 英國



穆雷。（資料照，法新社）

小威廉絲。（資料照，歐新社）

費德爾。（資料照，法新社）