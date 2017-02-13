網球》盧彥勳男單排名升至59 謝淑薇女單跌出百名外

2017/02/13 20:38

盧彥勳。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP（國際職業網球協會）今公布世界男單最新排名，剛奪得澳網冠軍的瑞士老將費德爾（Roger Federer）升至第9名，球王仍是「英國希望」穆雷（Andy Murray），台灣好手盧彥勳上升兩名則至第59名。

WTA（世界女子職業網球協會）也公布最新的排名，女單部分，美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）仍為球后，台灣女單好手謝淑薇排名則為105名，跌出百名排行榜外，張凱貞則排在120名；雙打部分，剛拆夥的詹詠然、詹皓晴搭檔，世界排名皆下滑1名至第13名。

謝淑薇。（資料照，美聯社）

世界男單最新排名：

排名

球員

國家

1

Andy Murray

英國

2

Novak Djokovic

塞爾維亞

3

Stan Wawrinka

瑞士

4

Milos Raonic

加拿大

5

錦織圭

日本

6

Rafael Nadal

西班牙

7

Marin Cilic

克羅埃西亞

8

Dominic Thiem

奧地利

9

Roger Federer

瑞士

10

Gael Monfils

法國

 

世界女單最新排名：

排名

球員

國家

1

Serena Williams

美國

2

Angelique Kerber

德國

3

Karolina Pliskova

捷克

4

Simona Halep

羅馬尼亞

5

Dominika Cibulkova

斯洛伐克

6

Agnieszka Radwanska

波蘭

7

Garbine muguruza

西班牙

8

Svetlana Kuznetsova

俄羅斯

9

Madison Keys

美國

10

Johanna Konta

英國


穆雷。（資料照，法新社）

小威廉絲。（資料照，歐新社）

費德爾。（資料照，法新社）

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