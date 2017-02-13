羽球》「一哥」周天成領軍 亞洲混團賽明開戰

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2017第一屆亞洲羽球混合團體賽明天於越南胡志明市點燃戰火，台灣隊與中國、香港分在A組，寶島軍團由「一哥」周天成領軍，「一姊」戴資穎則缺席，強權中國派出90後球員為班底迎戰台、港。

台灣隊共有7男、7女參賽，分別是男單周天成、許仁豪；女單許雅晴、江美慧；男雙陳宏麟／王齊麟、李洋／李哲輝；女雙許雅晴／吳玓蓉、張淨惠／楊景惇；混雙王齊麟／李佳馨、曾敏豪／胡綾芳。

中國隊名單男子部分李俊慧、劉雨辰、劉成、張楠、喬斌、石宇奇、趙俊鵬、鄭思維，女子部分陳清晨、賈一凡、包宜鑫、陳雨菲、何冰嬌、黃東萍、李茵暉、於小含。

香港隊球員則有伍家朗、黃永棋與葉姵延等一軍好手領銜。

亞洲共有16國參賽，共分為四組，各組取前二晉八，八強進行淘汰賽。