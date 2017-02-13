HBL》連續揮打吳沛嘉頭部 高苑球員道歉滅火（影音）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍南山高中週六靠著高二205公分長人吳沛嘉繳出17分14籃板的雙十數據，以90：55級擊敗高苑工商，不過，此役受到高度討論的並不是球員的好表現，卻是高苑王靖鴻在防守時朝吳沛嘉的頭部揮打三下，影片上傳至網路也引發撻伐。對此，王靖鴻昨天已經在臉書公開道歉，並與吳沛嘉正式道歉，而吳沛嘉也接受道歉，兩人握手言和，希望事情能就此落幕。

王靖鴻在臉書上貼文道歉，他說：「關於與南山的比賽我對吳沛嘉做了不好 不恰當的舉動，我對此感到非常抱歉，我在對戰能仁的賽前 以及賽後都有跟他好好的道歉也與沛嘉握手和好，也對支持籃球，支持HBL的球迷們好好道歉，我會好好的努力反省，讓運動成為教育的一部分。」而吳沛嘉也在底下留言表示沒關係。

對此，高苑工商籃球隊也在臉書粉絲團表示：「謝謝各位的批評與指教。2/11南山和高苑比賽中，靖鴻對沛嘉的不當行為，教練們已經嚴厲斥責！並且與南山高中道歉！靖鴻也對於自己在場上的行為深感愧疚。已向沛嘉本人正式道歉！在此也希望大家能夠給予孩子一個認錯反省的機會。謝謝大家。」

王維鴻親自向吳沛嘉道歉。（取自王維鴻臉書）