籃球》VOGUE雜誌專訪 豪哥透露下一個造型

林書豪。（資料照，今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊後衛林書豪本季因左大腿傷勢，比賽作壁上觀，大多時間穿著西裝在板凳幫隊友加油，上月底時尚雜誌VOGUE趁著豪小子在紐約第五大道出席活動，特地訪問他關於私下穿搭風格，林書豪透露，下一個想嘗試的穿著是「長版大衣」。

如同韓劇男主角打扮，亞洲吹起長版大衣風潮，林書豪表示，他近期會以長版大衣造型現身，紐約天氣寒冷，長版大衣可以讓大腿跟膝蓋更保暖。

根據NBA穿著規定，傷兵名單球員必須以正式衣著現身，林書豪常搭配黑色或白色西裝坐在常邊，只是不受限於搭配襯衫或棉質上衣。

林書豪透露，已六、七年沒有買過西裝，大多是媽媽跟家人送他的禮物，最近則一口氣買了很多件西裝外套，「我不想看起來太呆板或是跟櫥窗模特兒一樣。」在他精心打扮之下，國外通訊社攝影師拍了不少林書豪每場比賽場邊西裝照。

至於平時風格為何，林書豪表示，他私下打扮很休閒，通常是搭配adidas的球鞋，「我蠻喜歡粉紅色，也會常搭白色衣服，看起來乾淨、簡單。」他曾以全白打扮亮相。

林書豪希望可以減少穿西裝的次數，代表他將越來越健康，接近可以復出的日子。